وزير لبنانى: مخزون الغذاء والدواء يكفى لأربعة أشهر ونعارض أى تصعيد

بيروت (أ ش أ)

أكد وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سلام، أن مخزون الغذاء والدواء فى بلاده يكفى لأربعة أشهر فقط فى حال توسعت الحرب، مشددا على معارضته لأى تصعيد من قبل حزب الله.

وقال سلام ـ في تصريح لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، لطالما كان موقفنا من اليوم الأول واضحا أننا ضد أي تصعيد في لبنان من حزب الله أو غيره ، مضيفا أن الأوضاع في بلاده غير مستقرة فالكهرباء وصلت إلى مرحلة صفر، وهذه الأزمة ناجمة عن عقود طويلة من الفساد وسوء الإدارة.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية اليوم في حالة انقسام في ظل فقدان هرمية مؤسسات الدولة، موضحا أن بعض الوزراء في الحكومة يقاطعون حضور جلسات مجلس الوزراء.

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور عبد الله بو حبيب قد أكد أمس ضرورة أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطا على إسرائيل لتوقف عدوانها المستمر على لبنان والالتزام بتنفيذ القرار 1701، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.