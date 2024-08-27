وزير الأوقاف يستقبل محافظ دمياط ويبحثان التعاون في الدعوة وعمارة المساجد

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف محافظة دمياط في الدعوة والمساجد.

وأطلع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط على جهود الوزارة في الدعوة وعمارة المساجد على مستوى الجمهورية بصفة عامة وجهود الوزارة في محافظة دمياط بصفة خاصة.

من جانبه وجه محافظ دمياط الشكر لوزير الأوقاف على إنابته للدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس مجموعة الاتصال السياسي في افتتاح مسجد البحر بمدينة دمياط.

واطلع محافظ دمياط وزير الأوقاف على ما شهده المسجد الكبير من أعمال صيانة، حيث يقع مبنى المسجد على مساحة 1600 م٢، وتم بناؤه على التراث الأندلسي، ويضم المسجد خمس قباب ومأذنتين وملحق به دار مناسبات ومركز إعداد المحفظين.