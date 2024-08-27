وزيرة التنمية المحلية تتفقد مع محافظ الإسكندرية عددا من المشروعات التنموية

كتب على عبد الرحمن

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بنطاق حي شرق وكذا مشروع التنقية الشرقية بمحطة معالجة الصرف الصحي لمنطقة شرق الإسكندرية، لمعاينة جاهزية اصطفاف المعدات من سيارات ولوادر وبدالات للاطمئنان علي جاهزيتها للاستعداد قبل موسم النوات والشتاء، وذلك في ثاني جولاتها الميدانية للمحافظات لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صالح نائب المحافظ واللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وعدد من القيادات المعنية.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية إلى شرح من القائمين علي المشروع واستشاري المشروع والشركة المنفذة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذي يتم تنفيذ على أرض الإسكندرية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلي أن هذا المشروع يعد من أهم الحلول الجذرية التي ساهمت بشكل كبير في الحد من الأثار الناجمة عن سقوط كميات مياه الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الماضية.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود المبذولة من الشركة المنفذة للمشروع لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لأبناء محافظة الإسكندرية، وطالبت وزيرة التنمية المحلية بأهمية إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروع بالكامل في كافة مراحله الثلاثة سواء ما يخص بأعمال الرصف والتشجير وغيرها من الأعمال المرتبطة بذلك.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ باقي الأعمال المستهدفة في المشروع والالتزام بالترقيات الزمنية، في ظل متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية علي ارض المحافظة عبر زيارات ميدانية وتقارير متابعة لمعدلات تنفيذ التنفيذ للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير الذي تلقاه محافظة الإسكندرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد المحافظة العديد من المشروعات القومية والتنموية في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم المواطنين في جميع الأحياء والمترددين عليها من المحافظات المجاورة.

ومن جانبه أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار من المشروعات التي حظت المحافظة بتنفيذها والذي يأتى فى إطار العمل على مجابهة مياه الأمطار التى تواجهها المحافظة سنويا في ظل التغيرات المناخية، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر.

وأشار محافظ الإسكندرية إلي تلك المشروعات التي سوف تفيد الإسكندرية مشروع "الحمأة" والذي يستهدف الحد من إنتاج الحمأة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق التخلص من المواد المتطايرة باستخدام الهضم اللاهوائي تخفيض استهلاك البوليمر للمحطة، حيث يستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الحمأة المراد التخلص منها (المساحة والنقل) واستعادة الطاقة عن طريق التوليد المشترك للطاقة باستخدام الغاز الحيوي المنتج في عملية الهضم اللاهوائي كمصدر داخلي للكهرباء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي وتثبيت الحمأة لتجنب تخمرها بعد التخلص منها، بالإضافة إلى إنتاج الغاز المستخدم في إنتاج 60٪؜ من الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل محطة التنقية الشرقية، لذا فإن مثل تلك الورش تعد إضافة جديدة لمحافظة الإسكندرية للإطلاع على كل ما هو جديد في معالجة المخلفات البيئية وتطبيق المعايير الدولية بما يساهم في الوصول إلى منظومة متكاملة تحافظ على صحة المواطنين.



اصطفاف المعدات



جانب من الجولة



جولة وزيرة التنمية المحلية



وزيرة التنمية المحلية تتفقد مع محافظ الإسكندرية المشروعات



وزيرة التنمية المحلية تتفقد مع محافظ الإسكندرية عددا من المشروعات



وزيرة التنمية المحلية فى الاسكندرية



وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية