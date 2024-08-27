اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على موعد تقليل الاغتراب

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:00 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على موعد تقليل الاغتراب وعد تقليل الاغتراب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد تقليل الاغتراب 2024 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024 منذ قليل..

موعد تقليل الاغتراب

أما عن موعد تقليل الاغتراب فقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب ذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية في ضوء الـ 10% من الطلاب، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ..

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من هناhttps://tansiknatiga.digital.gov.eg/

 







نتيجة المرحلة الثانية

الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الثانوية

اليوم السابع بلس

تنسيق الجامعات

التنسيق

كليات المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

رابط تنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة الثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة المرحلة الثانية الثانوية العامة

التعليم

نتيجة

نتيجه الثانوية العامة المرحلة الثانيه

موعد تقليل الاغتراب




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة