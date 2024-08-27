ميناء دمياط يعلن زيادة معدلات شحن وتفريغ فائقة بأرصفة

دمياط معتز الشربيني

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء، حيث قامت شركة كايرو ثرى ايه للشحن والتفريغ بميناء دمياط بالتعامل مع شحنة ذرة صفراء تقدر بحوالي 55 ألف طن قادمة على متن السفينة JIA RUN، حيث نجحت في تفريغ كمية 37037 طن خلال يوم واحد متفوقة على متوسط المعدل المعياري المحقق اليومي لشركات الشحن والتفريغ لهذا النوع من البضائع، وذلك عن طريق معدات وأفراد الشركة.

وقد تقدمت الشركة بالشكر لهيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله وكوادر الإدارة المركزية للحركة والمناطق، وذلك للدعم المستمر الذى تقدمه الهيئة لشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية وتوفير مناخ العمل الملائم.

ومن جانبه، أشاد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة بالأداء المتميز للشركة وتحقيقها معدلات شحن، وتفريغ فائقة مما له بالغ الأثر في تقليل زمن مكوث السفن بالميناء، وأشار إلى أن هذا التميز يأتي نتيجة لنجاح العملية اللوجستية بداية من التراكي مروراً بعملية التفريغ والنقل والتخزين، وأضاف الي أن الميناء مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الشركات والتوكيلات للحفاظ على التفوق والتميز وتحقيق معدلات تداول تفوق المعدلات المعيارية المعمول بها داخل الميناء .

وذلك في اطار التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة ميناء دمياط والشركات والتوكيلات العاملة داخل الميناء، واستمراراً للدعم المستمر المقدم من هيئة ميناء دمياط لجميع أطراف المجتمع المينائى .