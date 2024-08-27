اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:57 ص
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مصرع 30 شخصا على الأقل وفقدان آخرين نتيجة انهيار سد شرقى السودان

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:50 ص
مصرع 30 شخصا على الأقل وفقدان آخرين نتيجة انهيار سد شرقى السودان فيضان فى السودان
أحمد علوى

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كشفت وكالة رويترز عن مصرع 30 شخصًا على الأقل وفقدان آخرين جراء انهيار سد شرقي السودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد فى السودان، من هطول أمطار في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، كسلا، القضارف وشمال دافور، ويتوقّع هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومرتفعات إريتريا.


وقالت الهيئة، إن هذه الأمطار قد تؤدي إلى فيضان الوديان والخيرات والأنهار (القاش وعطبرة)، مطالبة  المواطنين والسُّلطات اتّخاذ أعلى درجات الحيطة والتأهُّب.

 







السودان

انهيار سد شرق السودان

اخبار السودان




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