محافظ المنيا يعقد ورشة عمل مع المستثمرين عقب نجاح "مؤتمر الاستثمار الأول"

المنيا- حسن عبد الغفار

عقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ورشة عمل متخصصة مع عدد من المستثمرين، وذلك عقب نجاح "مؤتمر الاستثمار الأول" الذى أطلق من خلاله مبادرة "دعم الصناعة فى المنيا لزيادة الإنتاج"، والذى أشار فيه إلى دور المؤتمر فى دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى بين المحافظة والمستثمرين، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وخلال الورشة، أكد المحافظ على أهمية تنظيم ورش عمل متخصصة ومتنوعة تتناول مجالات الاستثمار المختلفة، مثل الاستثمار (العقاري- السياحي- الخدمي- الزراعى - الصناعي)، مشيرًا إلى أن هذه الورش تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية فى المحافظة، وتقديم الدعم اللازم لتطوير الاقتصاد المحلى، لخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطن المنياوى بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.



كما شدد المحافظ على ضرورة توفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم فى دفع عجلة التنمية والنمو فى المنيا، مضيفًا أن المحافظة تسعى لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، مما يعكس الالتزام الجاد بتحقيق التنمية المستدامة لإبراز جهود المحافظة و دمج مؤشرات الاستدامة ضمن استراتيجيتها وأنشطتها ومتابعة المبادرات التى تطلقها هيئة الاستثمار.

وفى ختام الورشة، تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات الهادفة لتفعيل الاستثمار من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، و أعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع المحافظة لتعزيز النشاط الاقتصادى والمساهمة فى جهود التنمية الشاملة.