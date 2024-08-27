محافظ المنوفية يتابع شكاوى المواطنين وحملات إزالة الإشغالات

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على متابعة جهود الوحدات المحلية لمراكز بركة السبع وقويسنا وأشمون ومنوف في شن الحملات الصباحية والليلية المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطرق العامة وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذاً للقانون وحفاظاً على هيبة الدولة.

وأكد محافظ المنوفية، على إستمرار الحملات يوميا فى جميع مراكز المحافظة وذلك للحفاظ هيبة الدولة وتنفيذا للقانون ، ومحاربة كافة أشكال التعديات والاشغالات على مستوى المحافظة.

فى سياق متصل، واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة ، حيث وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية ميت الموز بشبين الكوم يتضرر من قيام أحد الجيران بمخالفة شروط الترخيص وعمل إشغالات بالطريق وأخري لمواطن بناحية دروة بأشمون يتضرر من قيام مواطنة بالتعدي على ملكيته الخاصة وتوصيل مرفق المياه بالمخالفة للقانون ، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .

كما استمع محافظ المنوفية الى شكوى مواطن من ناحية صنصفط بمنوف يتضرر من قيام أحد الأطباء بمزاولة المهنة بعيادة خاصة غير مرخصة وعلى الفور كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،فيما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بدراسة شكوى مواطن من ناحية سرس الليان يلتمس تعديل عرض الشارع إلى 6 متر لاتخاذ اللازم .

وخلال اللقاء ، أحال المحافظ طلب مواطن بناحية البتانون بشبين الكوم الى المستشار الهندسي لبحث شكواه على الطبيعة وابداء الرأي وفقا للضوابط ،كما كلف الإدارة العامة التفتيش بالتنسيق مع التخطيط العمراني والمستشار الهندسي للمحافظة بفحص شكوى مواطن يتضرر من عدم الالتزام بالرسومات الهندسية للمخطط التفصيلي للشارع المحيط به .



و أكد محافظ المنوفية عى أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة أيجاد حلول عاجلة حيالها .