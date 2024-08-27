محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل فى مصانع تدوير المخلفات

الغربية محمد طارق

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا لمتابعة سير العمل في مصانع تدوير المخلفات ومناقشة رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

واستعراض المحافظ آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية على أرض المحافظة وسير العمل بمصانع المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن منها، لما لهذا الملف من أهمية في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث.

وأكد المحافظ تقديمة كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ علي البيئة .

وشدد الجندي على متابعته المستمرة وبصورة يومية وعلى مدار الساعة لمنظومة المخلفات لإحداث تحسن مستمر في مستوى تلك الخدمة التي تمس حياة المواطنين في الشارع المصري بما يساهم في عودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة .



