محافظ البحيرة تتفقد مشروع مسار العائلة المقدسة فى وادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة، وفقا للمعايير السياحية العالمية، مشيرة إلى أن تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو مترا، والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز وادى النطرون بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما عقدت محافظ البحيرة، لقاء مفتوحاً مع عدد من أهالي ومواطني مدينة وادي النطرون وبمشاركة واسعة من مختلف فئاته وطوائفه، وذلك بإحدى الخيم البدوية بالمدينة.

وفى هذا السياق، تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون وأحد المساجد تحت الإنشاء بالمنطقة، الذى تم بناؤه بالجهود الذاتية، تبرعًا من أحد المستثمرين في المنطقة الصناعية، وحرصت الدكتورة جاكلين عازر على تقديم مجموعة من المصاحف كهدية للمسجد، مؤكدةً أهمية التعاون المجتمعي ودور رجال الأعمال في دعم المشروعات الخدمية والدينية بالمنطقة.