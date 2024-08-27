محافظ الإسماعيلية يتابع مع التعليم سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بكافة عناصر منظومة التعليم بالمحافظة؛ لمناقشة ومتابعة كل ما يخص العملية التعليمية بالمحافظة مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2024/2025، وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم بحى ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتور على حطب مدير المكتب الفنى بالمحافظة، الدكتور سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مديرى التعليم الثانوى العام، الفنى، والأساسى، ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة، وعددًا من مديرى المدارس الحكومية والخاصة بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بتوجيه الشكر لكافة عناصر منظومة التعليم بالمحافظة، على مجهودهم خلال العام الدراسى المنقضى، والذى تُوِّج بحصول الإسماعيلية على ثلاثة مراكز من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل عناصر المنظومة التعليمية خلال العام الدراسى القادم.

وأكد "أكرم" على ضرورة تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب بداية من المدرسة، لتكن النواة والدافع لانتمائه وولائه لوطنه.

وأضاف، أنه لابد أن يعى أبنائنا مفاهيم المسئولية والمشاركة المجتمعية، وضرورة الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل، وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بمحيطها، وأن تكن بداية تعريفهم وتوعيتهم بهذه المفاهيم من المدرسة، بالتكاتف مع أسرهم وأولياء أمورهم.

وخلال الاجتماع، تم عرض كافة البيانات الخاصة بالعملية التعليمية بالمحافظة، إمكانيات مديرية التربية والتعليم، مجهودات التدريب والتقييم، الإنجازات العلمية والرياضية والثقافية التى حصلت عليها منظومة التعليم بالإسماعيلية. والمبادرات المتميزة والمشروعات التى يتفرد بها تعليم الإسماعيلية مثل "مبادرة جسور".

تلا ذلك، عرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عددًا من احتياجات المديرية مع بداية العام الدراسى الجديد، ومنها دعم الوحدات المحلية للمدارس الواقعة بنطاق كل وحدة محلية، بجانب تأمين المدارس التى تعمل فترة مسائية، وتوفير سُبل الأمان للطلاب والمعلمين أثناء عبور الشوارع أمام المدارس، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصالة الرياضية التابعة للتربية والتعليم بحى ثان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتشكيل فريق عمل مشترك بين الجهاز التنفيذى للمحافظة ومديرية التربية والتعليم، لحصر كافة احتياجات المدارس على مستوى المحافظة، ووضع قائمة بأولويات التنفيذ.

ثم قام "أكرم" بفتح باب المناقشة، والاستماع لكافة عناصر منظومة التعليم بالإسماعيلية؛ للتعرف على كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه العملية التعليمية، للوصول لحلول تلك المشكلات، لتوفير مناخ مناسب لكافة عناصر المنظومة من معلمين وطلاب وإداريين.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد حرص على متابعة سير وانتظام امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.