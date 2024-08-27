محافظ أسوان يشيد بمستشفى النيل بإدفو ويرصد مكافأة للعاملين

أسوان – عبد الله صلاح

قدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شكره وتقديره للعاملين بمستشفى النيل التخصصى بإدفو، بقيادة الدكتور عربى عبد العال مدير المستشفى على المستوى الراقى والنموذجى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمترددين على المستشفى بالجودة العالية.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن هذا التميز هو ما لمسه أثناء زيارته للمستشفى بنفسه، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة، وتحقيق الجاهزية الكاملة لإستقبال أى حالات مرضية ، وخاصة أن المستشفى تقدم خدماتها لأكثر من 700 ألف مواطن.

وأوضح المحافظ، أنه أرسل خطاب للدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية تضمن فى محتواه الإشادة بهذا النموذج داخل أحد الصروح الطبية بأسوان، وهو الذى لاقى استحسان من رئيس الهيئة ، ليبعث خطاب للمحافظ للتأكيد على دعمه لجهود العاملين فى القطاع الصحى ويعزز روح العمل الجماعى والتفانى فى خدمة المواطنين، فضلاً عن قيامه بمنح مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بمستشفى النيل التخصصى ، ومكافأة استثنائية لمدير المستشفى اعترافا بإدارته المتميزة وقيادته الفعالة والجادة.