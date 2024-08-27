مجلس جامعة كفر الشيخ يوافق على منح ألقاب علمية وتعيينات جديدة

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة فى جلسته المنعقدة برقم "236" عدداً من الموضوعات الخاصة بالشأن الجامعي، استهلها بتوجيه الشكر للنواب وعمداء الكليات على الجهد المبذول خلال ألفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى 2023/2024؛ ثم التأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية التى تخص الشأن الجامعي.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى التأكيد على إنهاء استعداد الكليات للعام الدراسى الجديد والانتهاء من الخطط والجدأول الدراسية وإعلأنها لطلبة الجامعة قبل بدء العام الدراسي، وجاهزية الكليات والحرم الجامعى لاستقبال طلبة الجامعة، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمبانى والمنشآت الجامعية والتى تتضمن القاعات الدراسية والمعامل والأجهزة وكذلك المدن الجامعية، لتكون الجامعة فى استقبال العام الجامعى الجديد وهى فى أبهى صورها.

وأضاف دسوقي، أنه جرى التنويه عن جائزة التميز الحكومى والتى تعطى دفعة كبيرة للمؤسسات الحكومية لخلق روح المنافسة الشريفة بين كل المشاركين، مع ضرورة الاستعداد لمشاركة كليات الجامعة على نحو أكبر فى المنافسة القادمة، وجرى الإشارة إلى مبادرتى 100 مليون صحة و100 يوم رياضة والتى ستشارك بها كافة كليات الجامعة بالتعأون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مع التأكيد على ضرورة وضع خريطة أنشطة رياضية تدعم ثقافة المشاركة ألفعالة لدى الطلاب بهذه الأنشطة.

وأكد دسوقي، أن المجلس وافق على منح الألقاب العلمية والتعيينات (منح لقبين لأستإذين ــ تعيين 5 أساتذة مساعدين ــ تعيين 4 مدرسين)، ومنح درجة الماجستير لـ 36 باحثا، ومنح درجة الدكتوراه لعدد 6 باحثين، ومنح درجة الماجستير المهنى لـ9 باحثين، ومنح درجة الدكتوراه المهنية لباحثين، ومنح دبلوم الدراسات العليا فى التربية الرياضية لـ17، ومنح دبلوم الدراسات العليا (عام ـ مهنى ـ خاص) بكلية التربية ل 3447، ومنح دبلوم الدراسات العليا فى (إدارة الأعمال ـ المحاسبة المالية ـ إدارة المستشفيات) بكلية التجارة لـ139، ومنح دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب لـ38 دارس.