مبادرة "اكفل.. استر.. وجوز".. تدعم زواج 870 عروسة يتيمة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي عن انطلاق مبادرة "اكفل.. استر.. وجوز"، اليوم، الثلاثاء؛ لدعم زواج الفتيات اليتيمات في القرى الأكثر احتياجاً بقرى، وعزب، ونجوع، ومدن محافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية على الدور المهم، والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، لافتة إلى أن انطلاق مبادرة "اكفل.. استر.. وجوز" جاءت تأكيداً على الاهتمام الكبير بشريحة الأيتام، وخاصة الفتيات اليتيمات من خلال تسليمهن مبالغ مادية، وهدايا عينية؛ وذلك لدعمهن، واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان أن جمعية الأورمان ساهمت فى دعم زواج 870 فتاة يتيمة بقرى، ومراكز محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الدقهلية قد نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى، ونجوع، وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً، وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة، وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان، ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات قد ساهمت في زواج 19,990 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق اشتراطات محددة، أهمها أن يكون قد تم عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه جمعية الأورمان لها.