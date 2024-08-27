مؤسسة بطرس غالى ناعية نبيل العربى: أمضى حياته مدافعا صلبا لتحقيق المصالح الوطنية

(أ ش أ)

أكدت مؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة" أن الدكتور نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، الذى وافته المنية أمس الاثنين، أمضى حياته مدافعاً صلباً ومفاوضاً بارعاً لتحقيق المصالح الوطنية، وقد أجمع كل من عمل معه على أنه بجانب تفوقه الوظيفى، وطنياً ودولياً، تميز بتواضعه ونبله وثقافته، وكان له دوره المهم فى تحفيز وتشجيع العشرات من الدبلوماسيين الذين تتلمذوا على يديه.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها ناعية الدكتور نبيل العربى، أن الفقيد كان واحداً من أهم أعمدة الدبلوماسية المصرية، والقاضي في محكمة العدل الدولية، ورئيس الوفد المصري الذي نجح عن طريق التحكيم الدولي في استعادة أرض طابا المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل، مشيرة إلى أن مصر فقدت برحيل العربي رجلاً من رجالاتها الذين كرسوا جهودهم من أجل الوطن.