كتائب القسام تنعى 5 من شهدائها فى مخيم نور شمس

وكالات

نعت كتائب القسام بطولكرم في بيان اليوم الثلاثاء، 5 من عناصرها استشهدوا فى غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس.

وفي بيان لها تحت عنوان "معركة طوفان الأقصى"، قالت كتائب القسام بأسمى آيات الفخر والاعتزاز والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسّام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فرساناً من فرسانيها الميامين.

وقالت كتائب القسام إن الشهداء الخمسة ارتقو إلى العلا أمس الإثنين على أرض مخيم نور شمس جراء غارة إسرائيلية على المخيم ما أدى إلى أستشهادهم في مدينة طولكرم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استخدم طائرة مسيرة لمهاجمة غرفة عمليات في مخيم نور الشمس للاجئين بمدينة طولكرم بالضفة الغربية.