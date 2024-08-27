غرق شخص وإنقاذ أخرى بقرية الغبايشة فى البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط، بقرية الغبايشة التابعة للبرلس بمحافظة كفر الشيخ، فيما جرى إنقاذ ابنة زوجته من الغرق بعد أن تمكن الصيادون من أبناء القرية من إنقاذها وانتشال الجثمان ليجرى نقلها عن طريق الأهالى إلى مستشفى برج البرلس المركزى.

تلقى اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الغانيمة التابعة لمركز البرلس يفيد بغرق شخصين توفى أحدهما قبل وصوله للمستشفى، فيما جرى إنقاذ فتاة من الغرق ونقلها إلى مستشفى برج البرلس المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة البرلس إلى القرية محل الواقعة وكذلك مستشفى برج البرلس المركزي، وتبين نزول المتوفى لشاطئ البحر الأبيض المتوسط المتاخم للقرية، كما تبين أن حالتي الغرق من محافظة الدقهلية وتبين وفاة شخص يدعى حجازى مسعد حجازي، 56 عاما، فيما تخضع ابنة زوجته للفحوصات الطبية داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزي، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة البرلس.