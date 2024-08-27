ضبط 9.5 طن دقيق بلدى مدعم محظور تداوله قبل بيعه بالسوق السوداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ، مشيراً إلي تحرير 320 محضر تمويني وضبط 9 طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير 179 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و141 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ، وتحرير محضرين جنح أشمون أحدهم ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية طليا والاخر ضد صاحب مخزن بقرية شما لحيازتهم 187 شيكارة دقيق بلدي مدعم محظور تداوله لبيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح الباجور ضد أصحاب محال مواد غذائية لعدم الاعلان عن الأسعار وتم أتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.