صحيفتان كويتيتان تبرزان تحذير الرئيس السيسى من احتمالات توسع الحرب إقليميا

الكويت (أ ش أ)

أبرزت صحيفتان كويتيتان صادرتان صباح اليوم الثلاثاء، تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى من أن استمرار التصعيد الجارى يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا، وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة.

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى يحذر من استمرار التصعيد الجاري: يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسّع الحرب إقليميا " أوضحت الصحيفة أنه خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس السيسي، أمس، من نظيره البلغاري «رومن راديف» تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة، ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية بعنوان " السيسي: التصعيد يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسّع الحرب إقليمياً " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس البلغاري تناولا التعاون المشترك، والأوضاع في الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، استعرض مستجدات الجهود المصرية، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري .