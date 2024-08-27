اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:10 م
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شاهد إبداع صناعة الشال الفرعوني على النول اليدوى داخل ورشة بقنا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:59 م
شاهد إبداع صناعة الشال الفرعوني على النول اليدوى داخل ورشة بقنا صناعة الفركة الفرعونى
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع سيدات يعملن في صنعة الفركة الفرعونية على النول اليدوي داخل ورشة بقنا.

قالت خيرات أمين، صانعة فركة، إنها بدأت ذلك المجال منذ 4 سنوات وكانت تشاهد عدد من الصناع العاملين فيها منذ سنوات عديدة، فقرية الخطارة التي تسكن فيها اشتهرت بتلك الصنعة منذ القدم.

وأوضحت خيرات، أن المكوك هو أهم قطعة من النول التي تعمل عليه السيدة ومن خلال الممارسة سوف تتعلم صناعة الشال اليدوي وكيفية ترتيب الخيوط حتي يخرج بالشكل المطلوب، ويمكن أن تنتج السيدة أو الصناع أكثر من قطعة من اليوم إذا امتلك الخبرة الكافية في تلك الصنعة، وفن اختيار الألوان يعتمد على الصانع وذوقه في العمل.


 







صناعة الفركة

سيدات تعمل في الفركة

محافظة قنا

اخبار قنا




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