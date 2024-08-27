سفارة الخرطوم ناعية نبيل العربى: أسهم فى تعزير علاقات مصر والسودان

(أ ش أ)

نعى السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وطاقم السفارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق، والذى وافته المنية أمس الاثنين.

وأكدت سفارة السودان لدى القاهرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية العربية والعالمية فقدت قامة من قامات العمل الوطني المخلص وأحد خيرة أبناء الدبلوماسية المصرية الذي افنى حياته دفاعاً وتفانياً عن قضايا وطنه وأمته العربية المجيدة والقارة الإفريقية.

وأضافت السفارة أن الفقيد كان أحد رواد العمل الدبلوماسي العربي، حيث حرص طوال فترة خدمته للدبلوماسية المصرية في الداخل والخارج، وكأمين عام لجامعة الدول العربية، على دوام التواصل والعمل المشترك مع أشقائه العرب عامة، والسودانيين بشكل خاص بما له من علاقات وروابط قوية بمختلف السفراء والدبلوماسيين مما أسهم في التنسيق الفاعل للعديد من المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات السودانية المصرية التي طالما آمن بها وبأزليتها و بمصيرها المشترك والعمل على تطويرها واستقرارها واستدامتها.

ونوهت سفارة السودان كذلك بجهود الدكتور نبيل العربى في دعم مساعي الوحدة العربية من منطلق ادراكه الواسع بالارث التاريخي الذي تمثله الجامعة العربية ومؤسساتها المنبثقة وأهمية جعلها رافعة لعلاقات إقليمية متميزة.

وتقدم السفير عدوّي وطاقم السفارة بخالص التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً، ولقيادة ومنتسبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولأسرته ولزملائه بوزارة الخارجية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما قدمه لبلده ولمحيطه العربي في ميزان حسناته.