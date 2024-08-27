رئيس مدينة الأقصر يناقش منظومة النقل البطىء وعدم التعامل مع الحنطور غير المرخص

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عددا من اللقاءات مع مسؤولي القطاع السياحي للوصول إلى الخطوات المتبعة والحلول المقترحة لإعادة تأهيل منظومة النقل البطئ، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتطوير مستوى عربات الحنطور لخدمة أهالي المحافظة والسائحين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، خلال الاجتماع على ضبط المنظومة والتأكيد على خروج العربات من المواقف بخط سير معتمد محدد المدة والمكان، ويتم التعامل فقط من خلال إدارة النقل البطيء بمجلس مدينة الأقصر ونقابة النقل البطئ، كما تم التأكيد على عدم التعامل مع العربات الغير مرخصة .

كما شدد اللواء دكتور علي الشرابي، على أنه بناءً على تعليمات محافظ الأقصر، سيتم تنظيم العديد من الحملات المكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، لضبط عربات الحنطور المخالفة والغير مرخصة ودون السن، حيث حضر الاجتماع الدكتورة نعمة عطا جاد وكيل وزارة السياحة بالأقصر، ومحمد عثمان الخبير السياحي ورئيس لجنة التسويق بالأقصر، ومحمد عبد المجيد مدير غرفة شركات السياحة، وممثلاً عن إحدى شركات السياحة الكبرى بالمحافظة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تفعيل الخط الساخن الخاص بحجز عربات الحنطور المرخصة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين وغرفة المنشآت الفندقية، حيث يتم خروج العربة من المواقف المخصصة بخط سير محدد الوجهة والمدة، حيث تم عمل قائمة بتسعيرة عربات الحنطور والتي شملت ما يلي:- (ساعة نزهة داخل مدينة الأقصر 250 جنيها – توصيلة من مدينة الأقصر إلى الكرنك 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الشيراتون 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى إيزيس أو سونستا 150 جنيها – توصيله من معبد الأقصر إلى الجولى فيل 150 جنيها – توصيله من داخل المدينة للمصريين 30 جنيها).