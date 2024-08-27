"حديقة المسلة" مكان ترفيهى رائع فى محافظة بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، من داخل حديقة المسلة في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، إحدى المتنزهات التي يستمتع بها الأهالي والزوار من كافة المحافظات.

ويستمتع أهالي محافظة بورسعيد والزوار من المحافظات الأخرى بالتنزه والترفيه في حديقة المسلة، لوجود أماكن مخصصة للأطفال والشباب، وتقع حديقة المسلة التي تم تطويرها في 2017 لتكون ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، في شارع 23 يوليو بنطاق حي الشرق، وأمامها الديوان العام للمحافظة، وخلفها محكمة بورسعيد الإبتدائية، ومن الجهة اليسرى مدرسة بورسعيد الثانوية ونادي المعارف.

وتضم حديقة المسلة أشهر ميادين محافظة بورسعيد، وهو ميدان الشهداء، وتم افتتاحها في عيد بورسعيد القومي في 23 ديسمبر 1958، وفي حديقة المسلة العديد من التماثيل التي تعبر كل منها عن مرحلة زمنية معينة، ومن أهم تماثيل الميدان تمثال الفريق عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي، ورمز شهداء العصر الحديث، والذي أطلق على يوم استشهاده في 9 مارس عام 1969 يوم الشهيد.