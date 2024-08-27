حالة اللاعب حسام عرفات بعد بلع لسانه فى مباراة ودية ببورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، مساء أمس الاثنين، من أمام مستشفى السلام ببورسعيد، تفاصيل حالة اللاعب حسام عرفات الذي أصيب خلال مباراة ودية مع فريقه بورفؤاد.

ويخضع اللاعب حسام عرفات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد، ولاعب الزمالك السابق، للرعاية الطبية ببورسعيد، بعد إصابته إثر بلع لسانه بمباراة ودية مع فريقه.

كان فريق نادي بورفؤاد قد التقى فريق الجمارك في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد، وفي لعبة مشتركة بين مدافع نادي الجمارك واللاعب حسام عرفات، سقط على أثرها بأرضية الملعب فارتطمت رأسه بشكل قوي.

على الفور، تجمع اللاعبون واتضح أن اللاعب حسام عرفات "بلع لسانه"، فتدخل الجهاز الطبي لنادي بورفؤاد، وقام أخصائي العلاج الطبيعي مؤمن غريب بوضع إصبعه داخل فم اللاعب لتجنب تصاعد الإصابة.

تم نقل اللاعب لمستشفى السلام ببورسعيد، احدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، واحتجازه بقسم العناية المركزة.

وأكد مصدر طبي، أن حالته مستقرة إلى الآن وسيكون تحت الملاحظة الطبية للغد، ومن جانبها قامت إدارة نادي بورفؤاد، بإلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها الغد مع فريق نادي الرباط بمحافظة بورسعيد.