حار رطب وغيوم كثيفة حالة الطقس اليوم بسوهاج.. مباشر

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا، حيث تناول البث حالة الطقس اليوم بمحافظة سوهاج، وارتفاع نسبتى الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى تسجيل محافظة سوهاج 42 للدرجة العظمى، مع وجود غيوم كثيفة محملة بالمياه مع فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع اليوم أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادى الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 27 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 26 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 29 والعظمى 44، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 44، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 45، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 30 والعظمى 42.