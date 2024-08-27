جامعة سوهاج تحصل على براءتي اختراع بعلاج القولون التقرحى والتهابات الأذن

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أن الدكتور محمد شريف صديق أستاذ مساعد الصيدلانيات والصيدلة الاكلينيكية، والدكتور علي خميس عبد التواب مدرس الأدوية والسموم بكلية الصيدلة قد حصلا علي براءتي اختراع من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الإختراع والعلامات التجارية.

وأكد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تزخر بكوكبة من الباحثين المتميزين و العديد من قصص النجاح المُلهمة، حيث تفخر الجامعة بأنها تقدم للعالم القوى البشرية المؤهلة على أعلى مستوى علمى، وهم الذين يصنعوا سمعة طيبة للجامعة في كل دول العالم، لافتاً الي أن إدارة الجامعة تحرص علي الدعم الدائم للباحثين والمبتكرين، وتشجيعهم من خلال تسويق البحوث الجامعية والابتكارات ونقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق، مع حفظ الملكية الفكرية لهم محليا ودولياً.

وأوضح الدكتور محمد شريف ان براءة الاختراع الخاصة به هو علاج التهاب القولون التقرحي ومرضي التهاب القولون التقرحي فور تطبيقها باستخدام جزيئات أكسيد الزنك النانوية المحملة بالسلفاسالازين.

وأضاف الدكتور علي خميس ان براءة الاختراع الخاصة به تخدم مرضي التهابات الأذن وعدوي الأذن الفطرية المتكرره، والتي لها عواقب وخيمه علي السمع، وتعتمد على استعمال بيوفيلم بوليمري من عقار كلوتريمازول لعلاج فطريات الأذن.

وجدير بالذكر ان مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية United States Patent and Trademark Office)‏ هو وكالة في وزارة التجارة الأمريكية والتي تصدر براءات الاختراع للمخترعين والشركات لاختراعاتهم، وتسجل العلامات التجارية للمنتج وتحديد الملكية الفكرية.



الدكتور محمد شريف صديق