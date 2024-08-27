جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول بشمال الصعيد فى الدورى المصرى لريادة الأعمال

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق Circular Farm من طلاب كلية العلوم بالمركز الأول على مستوى إقليم شمال الصعيد بجائزة قدرها 25 ألف جنيه في نهائي الدوري المصري لريادة الأعمال ، وذلك في المسابقة التي أقيمت بجامعة بدر يوم 25 أغسطس الجاري ، و تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي المصرية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور مهاب موسى مدير نادي رياده الأعمال بالجامعة.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين علي خروج تلك الأفكار المتميزة لأرض الواقع ، مؤكدا علي توفير الدعم الدائم للفريق الفائز بالمسابقة، لافتاً إلى أن تلك المسابقة تعد من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمصر والتي تستهدف تنمية مهارات الطلاب الفكرية ونشر الوعي بينهم عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها و العمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع وتأهيل الشباب لسوق العمل تأسيس شركات ناشئة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري و خلق فرص عمل للشباب.

فيما أوضح الدكتور حماده محمد محمود عميد كلية العلوم ان المشروع الفائز يتماشى مع سياسة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية واكتشاف حلول بديلة تكون صديقة للبيئة حيث تقوم فكرته الأساسية على إنتاج السماد الحيوي من المخلفات الزراعية عن طريق استخدام الطحالب الدقيقة كنظام يخدم مبادئ الاقتصاد الدائري.

و أشار الدكتور مهاب موسى ان المسابقة شملت التنافس بين جميع الجامعات المصرية مقسمه على 7 أقاليم على مستوى الجمهورية و صعدت جامعه بني سويف للتنافس في النهائي مع 43 جامعه أخرى حكومية و خاصه و أهليه و مراكز البحوث حيث فازت الجامعة بالمركز الأول في النهائي على مستوى إقليمها .

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفائز يضم الطلاب كيرلس ممدوح نصيف، احمد فاروق الحميلي، محمد مصطفى عرفه، احمد محسن احمد، هدير حماده احمد، ريم حسن حسين، تهاني عمر عبد الحكيم، اروى احمد عبد الستار، هدير حسين يحيى.