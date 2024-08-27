تعزيز التكامل فى مجال الصناعة بين مجلس التعاون الخليجى والسعودية

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي،اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة بالسعودية خليل بن سلمة،تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال القطاع الصناعي.



وجرى استعراض دور لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس في الاستفادة من الثورة الصناعية من خلال قراراتها وتوصياتها في تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وإصلاح بيئات الأعمال، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، بهدف تعزيز مكانة دول المجلس مركزا ماليا واستثماريا وصناعيا إقليميا وعالميا، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأشاد البديوي بالدور الريادي والمميز لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تجاه الوصول إلى التكامل الخليجي المنشود في القطاعين الصناعي والتجاري، مشيرًا إلى التنسيق العالي بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.