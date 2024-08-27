تعرف على شروط التحويل إلى كلية زراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، عن شروط التحويل إلى أحد اقسامها، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بمجلس الكلية وهى :

1- يجب ان يكون التحويل علي البرامج اللمتخصصة فقط وبعد الحصول علي موافقة ادارة البرامج المتخصصة بكلية الزراعة سابا باشا. تتم التحويلات ورقيًا من مكتب البرامج المتخصصة بالكلية ولا يضطر الطالب لزيارة الكلية الاخرى المرشح عليها.

2- ترشيح الطالب علي احدى كليات الزراعة علي مستوى الجمهورية.

3- حصول الطالب علي مجموع 283 درجة علمي علوم.

4- أو قبول الطالب بإحدى كليات جامعة الاسكندرية وبمجموع 293.5 باقي الحالات بما فيها الكليات غير المناظرة والشهادات الدولية تخضع للتقييم المستقل حالة بحالة من قبل الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة للتاكد من تطابق الشروط من عدمها.



5- تقديم الطلب لا يعني بالضرورة القطعية القبول ويجب الانتظار حتى صدور قرار الجامعة النهائي بعد المراجعة للتاكد من توافر الشروط.

6- إجراءات عملية التحويل تستغرق من 10 إلي 20 يوم.

7- لا تحصل أي رسوم من الطلاب الا بعد قبول الطلب من طرف الجامعة. في حال القبول تعلن النتيجه ويسمح للطلاب باستكمال الملفات وسداد المصروفات الدراسية.

8- في حال الرفض يخطر الطلاب دون تحملهم أية مصروفات.