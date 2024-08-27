اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:21 ص
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تعرف على خدمات سيارة الحى المتنقل بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:00 ص
تعرف على خدمات سيارة الحى المتنقل بمحافظة القاهرة سيارة الحى المتنقل
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل محافظة القاهرة عدد من السيارات المتنقلة تعمل ضمن منظومة المركز التكنولوجي المتنقلة بالحى والتى تقدم خدمات المراكز التكنولوجية بالأحياء منها الاطلاع على التراخيص السابقة، وموقف الرخصة، والاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

كما توفر السيارة الحصول على طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب معاينة ، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم ، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل ، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم ، طلب تجديد رخصة مصعد ، طلب رخصة تشغيل مصعد.

ويمكن الحصول على طلب تصالح على مخالفة، طلب شهادة بيانات منشأة وغيرها من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها دون الذهاب إلى الحى، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن مدى قانونية تراخيص الوحدات السكنية بالحى قبل التقدم لشراءها ، كما سيتم اعطاء المواطن إفادة بذلك لبيان ما عليها من مخالفات.







الحي المتنقل

خدمات الحي المتنقل

القاهرة

تراخيص البناء

رخص البناء

محافظ القاهرة



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