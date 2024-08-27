تحرير 34 محضر مخالفة اشتراطات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المرور الدورى على كافة الأنشطة التجارية ومنافذ الأغذية للوقوف على مدى قانونيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد محافظ المنوفية، قيام لجنة تفتيشية برئاسة السكرتير العام المساعد وبالتعاون مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية وشرطة المرافق والادارة العامة للتفتيش والمتابعة وشئون البيئة بالديوان العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على المخابز السياحية والبلدية وتم تحرير 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.



كما تم المرور على المحلات وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات ومحلات الجزارة ، أسفرت عن تحرير 23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار ، عدم التزام بالاشتراطات الصحية لبيع مثلجات بدون تصريح ، ومخالفة إنذار بيئى، واتلاف رصيف ، كما تم ضبط 28 عبوة حلاوة منتهية الصلاحية ، وإعدام 2 كيلو من السمن غير صالح للاستهلاك الآدمى بأحد الهايبرات.



وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين.