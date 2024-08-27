بدء امتحانات القبول للمركز الثقافى بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة اليوم

الدقهلية - سارة الباز

تنطلق اليوم الثلاثاء، امتحانات القبول للمركز الثقافي بمسجد الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تستمر امتحانات القبول لمركز إعداد المحفظين بمسجد أبو دبوس بشارع قناة السويس بالمنصورة حتى الخميس المقبل.

وأكد الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، استمرار إقامة النشاط الصيفي بإدارات أوقاف الدقهلية ضمن فعاليات البناء الثقافي لحماية الأطفال من الأفكار الهدامة، مشيرا إلى إقامة المقرأة النموذجية بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بالإضافة إلى مقارئ الأئمة غير الأعضاء على مستوى الإدارات؛ لتعليم القراءة الصحيحة المجودة المرتلة للقرآن الكريم من مصادر موثوقة في يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف بأنه يتم انعقاد لقاء الجمعة للأطفال ضمن نشاط البناء الثقافي، الذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، ويقدم الأطفال من حفظة القرآن الكريم خلاله قراءات مجودة، لافتا إلى جهود متنوعة في فعاليات النشاط الصيفي للأطفال على مستوى الإدارات المنتشرة في مراكز المحافظة؛ والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة، والوقوع في براثن التطرف الفكري والعقائدي؛ والتعرف على تعاليم الدين الإسلامي السمح، وذلك من خلال دروس ومحاضرات يلقيها شيوخ الأوقاف، وأساتذة الأزهر الشريف.

وأشار إلى أنه من بين جهود مديرية الأوقاف بالدقهلية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق أسبوعيا قوافل دعوية يتضمن نشاطها خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، وندوات علمية، وأنشطة دعوية، ومجالس للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علاوة على المشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك بحضوره برفقة بعض قيادات المديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.