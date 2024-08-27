بدء أعمال تجديد وتطوير الملعب الرئيسى والتراك باستاد المنصورة الرياضى

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عملية الحفر، والتشغيل بموقع الملعب الرئيسي، والتراك الخاص باستاد المنصورة الرياضي، ورفع الأتربة؛ للبدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بعملية الإحلال، والتجديد، وتطوير للملعب الرئيسي، والتراك، للشركة المنفذة للمشروع، وهي شركة المهندس للمقاولات، وتتم العملية بإشراف بمركز الدراسات، والبحوث الاستشارية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة (استشاري المشروع).

جاءت عملية الحفر، والتشغيل داخل موقع المشروع بحضور وكيل الوزارة، والدكتور محمود عبد الهادي عبد الحميد، مدير عام المنشآت الرياضية، والكابتن سعد عطوة، مدير استاد المنصورة الرياضي، والمهندس رضا أحمد عبد العال سليمان، رئيس شركة المقاولات الشركة المسئولة عن أعمال التطوير، والمنفذة للمشروع، والمهندس محمد ابراهيم شويقة، مهندس العملية، وكان قد سبق أعمال الحفر، والتشغيل اجتماع تحضيري للوقوف على الآليات والطرق، التي سوف يتم اتباعها أثناء عملية الإحلال، والتجديد، وتطوير الملعب الرئيسي.

وأكدت الدكتورة منى عثمان خلال أعمال الحفر، وعمل اللودر لإزالة الأتربة للمهندس رضا عبد العال، رئيس الشركة المنفذة للمشروع، على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة كما جاءت ببنود كراسة الشروط المتفق عليها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والإحلال، والتجديد للملعب الرئيسي، والتراك في المواعيد المحددة، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات القياسية عند عملية التنفيذ، واسناد المتابعة المستمرة للدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

وأشارت إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تولي أعمال التطوير، والإحلال، والتجديد للملعب الرئيسي، والتراك باستاد المنصورة الرياضي اهتماماً كبيراً، حتى يتم الانتهاء، والتسليم النهائي للمشروع، خاصة وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ نظراً للأهمية الكبيرة للملعب الرئيسي باعتباره الواجهة المشرفة لمحافظة الدقهلية، وتقام عليه جميع مباريات كرة القدم لأندية محافظة الدقهلية، التي تنظمها المناطق والاتحادات الرياضية.