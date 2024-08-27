الموافقة على ترخيص 33 مشروعا زراعيا وحيوانيا وعقد 36 ندوة توعوية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ، باعتباره أحد المحاور الاساسية التنموية الهامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

أشار المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 33 ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية، محلات أعلاف، مناحل)، وإجراء 7 معاينات ميدانية تمهيدا للسير في إجراءات التراخيص، والمرور على 43 مركز لتجميع الالبان و30 محل أعلاف.

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها للنهوض بكافة المحاصيل لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين، تم المرور على مساحة 2860 فدان من الخضر والفاكهة و علاج 98 فدان موالح وعنب ومانجو ، وعلاج 30 فدان خضر خلال اسبوع .

وفي ذات السياق ، واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين ، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه سيتم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 تنفيذا لتوجيهات لقيادة السياسية.



