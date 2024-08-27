المنيا تستضيف ملتقى توظيف الشباب فى نادى المنيا الرياضى

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن استضافة ملتقى التوظيف، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)غدا الأربعاء، الموافق 28 أغسطس الجارى، بنادى المنيا الرياضى من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا.

أشار المحافظ إلى أهمية تقديم الدعم والرعاية لملتقيات التوظيف التى تواكب التطورات فى مجال التكنولوجيا، مثمنًا جهود القطاع الخاص كشريك أساسى فى دفع عجلة التقدم وتحقيق التنمية، وذلك فى إطار رؤية الدولة لتأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

من جانبه، أوضح مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن الملتقى يُقام برعاية البنك الزراعى المصرى، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ويقدم العديد من الوظائف المطلوبة من خلال 32 شركة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الملتقى يأتى ضمن مبادرة "توظيف مصر"، لتوفير فرص عمل لشباب محافظة المنيا مع التأهيل للتقدم للوظائف المناسبة لسوق العمل.