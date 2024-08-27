المفتى ينعَى السفير نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

كتب لؤى على

نعى الدكتور نظير عياد -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- ببالغ الحزن والأسى، السفيرَ نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذى وافته المنية أمس الإثنين.

وقد أثنى المفتى على الإنجازات الكبيرة التى حقَّقها الراحل خلال مسيرته الدبلوماسية الطويلة، مشيرًا إلى حِنكته وخبرته التى انعكست إيجابًا على دَور مصر فى الساحة الدولية والإقليمية. كما أشاد بالجهود الحثيثة التى بذلها السفير نبيل العربى فى دعم قضايا الأمَّة العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربى المشترك خلال فترة عمله أمينًا عامًّا لجامعة الدول العربية.



وتوجَّه مفتى الجمهورية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.