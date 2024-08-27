المستشار سامح عبد الحكم ناعيا السفير نبيل العربي:دبلوماسي مُخضرم ومُفاوض قدير

كتب: إبراهيم قاسم

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، السفير نبيل العربي وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين عن عمر ناهز 89 عاما.

وأعرب المستشار عبد الحكم، عن خالص التعازي القلبية لعائلة الفقيد، وأسرة الدبلوماسية المصرية، التي كان الراحل أحد أعظم رجالاتها، عبر سنوات عمره المديد، عبر دوائر العمل الوطني والعربي والدولي، كدبلوماسي مُخضرم، وقانوني بارز، ومُفاوض قدير، ورجل دولة رفيع، كما تتلمذت على يديه قامات جديرة في مضماري الدبلوماسية والقانون الدولي..رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء له ولأسرته الكريمة.