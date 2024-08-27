الكشف على 1215 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إجراء فحص وتحليل لـ 1215 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية المجد 55 بمركز الرياض، فضلًا عن إجراء 37 حالة أشعة تشخيصية، و178 فحص طبي لـ 89 مواطن، وتحويل 10 مرضى إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تسهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساعد على تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو السعود وكيل مديرية الصحة كفر الشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

في سياق متصل، شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 2016 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيدا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



وتم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.