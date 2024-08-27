الكتابة الأكاديمية والنشر العلمى فى دورة بمركز دار العلوم للإبداع.

محمد صبحى

نظم مركز دار العلوم للإبداع بـ جامعة القاهرة، دورة "الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي"، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الباحثين في برامج الماجستير والدكتوراه على النشر العلمي وربط الخطط البحثية بخدمة المجتمع بما يواكب رؤية مصر 2030 في البحث العلمي.

وانتظمت الدورة التدريبية على مدار أربعة أيام، بواقع ثماني ورش عمل نظرية وتطبيقية حول مجالات البحوث البينية، وكيفية إعداد خطة بحث نموذجية، وأخلاقيات البحث العلمي وطرائق الاقتباس والتوثيق، وتوظيف التطبيقات التكنولوجية في البحث العلمي، والإفادة المثلى من بنك المعرفة المصري والمصادر العلمية العالمية، وخصائص الكتابة الأكاديمية، ومنهجية البحث، وقواعد النشر العلمي المعمول بها في جامعة القاهرة، وفنيات تحقيق المخطوطات.

وقدم الدورة نخبة من الأساتذة بالكلية: الدكتور محمد يوسف حبلص وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا سابقًا، والدكتور يوسف عبد الفتاح رئيس قسم علم اللغة، والدكتور علي عبد القادر رئيس قسم الشريعة، والدكتور عبد الرحمن الشناوي مدير مركز التدريب اللغوي، والدكتور صفوت علي صالح مدير مركز دار العلوم للإبداع.