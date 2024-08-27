القليوبية تستعد لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

عقدت محافظة القليوبية، الإثنين، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المُشكلة تحت إشراف الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، استعدادا لتدشين المبادرة الرئاسية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتنسيق التام بين الجهات المشاركة لضمان تكامل الخدمات والأنشطة واتساقها مع بعض تزامناً مع إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية بناء على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

جاء الاجتماع التنسيقي لإطلاق المبادرة الرئاسية، بداية جديدة لبناء الإنسان بحضور مديري مديريات الأوقاف والصحة والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والعمل، والزراعة والتموين والطب البيطري والأزهر الشريف ومدير مكتب التواصل المجتمعي بديوان المحافظة.

تناول اجتماع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ملامح وأهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، الذي سيتم تدشينه خلال أيام بشكل متزامن بجميع المحافظات، ويستمر لمدة 100 يوم بمشاركة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيقاً لأهداف التنمية البشرية.

كما تناول اجتماع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مجموعة من المقترحات المُقدمة من مديري المديريات التي تخدم المواطن والمبادرة، حيث انتهى الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات جاري العمل على تنفيذها في كل مديرية، فضلا عن نشر خطة عمل كل مديرية باستمرار على وسائل التواصل، وضمان عدالة توزيع الأنشطة والخدمات مما يتفق مع الاحتياجات الفعلية بالقرى والمراكز.

ويأتي مشروع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ويُعد نتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل متكامل يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً.



الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لتدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان



الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لتدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان



الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لتدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان



الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لتدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان