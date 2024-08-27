الفيوم تحصد المركز الأول بمسابقة مراكز القدرات فى المهارات المهنية

الفيوم رباب الجالي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم "المجال الصناعي" ، في مسابقة أفضل مركز قدرات مادة المهارات المهنية على مستوى الجمهورية.

ففي المرحلة الابتدائية، فازت مدرسة بني عتمان الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، كأفضل مركز قدرات فى مادة المهارات المهنية.

وفي المرحلة الإعدادية والثانوية، فازت مدرسة الشهيد عبدالرحمن الدين البشيهي الثانوية للبنات بشرق الفيوم ، بالمركز الأول قدرات على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لإدارة مدرسة بني عتمان الابتدائية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية ، وتوجية عام المجال الصناعي ، ومحمد عبدالعظيم موجة عام المجال الصناعي ، وموجهي المجال الصناعي ، وعزت صالح وأسماء اللباد بسنورس ـ وأحمد حسن وحمادة عبدالسميع بشرق الفيوم.

