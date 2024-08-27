اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين تصريح وزير إسرائيلى بشأن إقامة كنيس يهودى بالمسجد الأقصى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 09:59 ص
السعودية تدين تصريح وزير إسرائيلى بشأن إقامة كنيس يهودى بالمسجد الأقصى وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير
الرياض (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لتصريح وزير فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى دعا فيه لإقامة كنيس يهودى فى المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.

 







السعوديه

المسجد الاقصى

كنيس يهودى

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة