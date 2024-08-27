الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاح غدا بالقاهرة والإسكندرية و3 محافظات

كتب لؤى علي

في إطار الدور المجتمعي لـ وزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تقوم وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء 28 / 8 / 2024م بتوزيع ( 10 ) أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات ( القاهرة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، والإسماعيلية )، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

ليصل إجمالي ما تم توزيعه من 20 / 6 / 2024م حتى تاريخه ( 180 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات ( الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، وأسيوط، القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، دمياط، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، والمنوفية، وبورسعيد، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، ومطروح، وقنا، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، والسويس، والوادي الجديد ).