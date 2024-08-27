اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اكسب يا مصرى.. هتاف جماهير بورسعيد لمؤازرة المصرى قبل نهائى كأس مصر.. فيديو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 05:41 م
اكسب يا مصرى.. هتاف جماهير بورسعيد لمؤازرة المصرى قبل نهائى كأس مصر.. فيديو جماهير النادى المصرى
بورسعيد -محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو، من تجمع جماهير النادى المصرى لمؤازرة فريقها مساء اليوم الثلاثاء، فى مباراة قبل نهائى كأس مصر أمام فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة باستاد برج العرب فى محافظة الإسكندرية.

وعلت أصوات الجماهير التى تجمعت بالقرب من ميدان المعديات فى مدينة بورفؤاد بهتاف "اكسب يا مصرى.. العب يا مصرى"، وكذلك الهتافات المعتادة للجماهير لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة.

واستقل الجماهير، معدية لعبور المجرى الملاحى لقناة السويس إلى مدينة بورسعيد والوصول إلى ميدان المنشية الذى فيه تجمع السيارات التى ستنقلهم إلى الإسكندرية.


وتعددت مشاهد الجماهير خلال التجمع، بين أطفال وشباب وفتيات وكبار سن يحملون الأعلام الخضراء فى اللون الأبيض المميز للنادى المصرى.

وانطلق ترحال جماهير النادى المصرى من أماكن تجمع الجماهير فى محافظة بورسعيد إلى محافظة الإسكندرية والتوجه إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق والصعود إلى نهائى كأس مصر.

 

 

الجماهير بالمغدية

 

الجماهير بالمغدية

 

الجماهير بشوارع بورسعيد
الجماهير بشوارع بورسعيد

 

الجماهير تتوجه الإسكندرية
الجماهير تتوجه الإسكندرية

 

بالاعلام الجماهير ببورسعيد
بالاعلام الجماهير ببورسعيد

 

بعض الجماهير
بعض الجماهير

 

جماهير المصري بالمغدية
جماهير المصري بالمغدية

 

جماهير النادي المصري
جماهير النادي المصري

 

جمهور المصري
جمهور المصري

 

خلال تجمعات الجماهير
خلال تجمعات الجماهير






بورسعيد

اخبار بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

النادي المصري

كأس مصر

بيراميدز




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة