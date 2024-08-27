اكسب يا مصرى.. هتاف جماهير بورسعيد لمؤازرة المصرى قبل نهائى كأس مصر.. فيديو

بورسعيد -محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو، من تجمع جماهير النادى المصرى لمؤازرة فريقها مساء اليوم الثلاثاء، فى مباراة قبل نهائى كأس مصر أمام فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة باستاد برج العرب فى محافظة الإسكندرية.

وعلت أصوات الجماهير التى تجمعت بالقرب من ميدان المعديات فى مدينة بورفؤاد بهتاف "اكسب يا مصرى.. العب يا مصرى"، وكذلك الهتافات المعتادة للجماهير لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المباراة.

واستقل الجماهير، معدية لعبور المجرى الملاحى لقناة السويس إلى مدينة بورسعيد والوصول إلى ميدان المنشية الذى فيه تجمع السيارات التى ستنقلهم إلى الإسكندرية.



وتعددت مشاهد الجماهير خلال التجمع، بين أطفال وشباب وفتيات وكبار سن يحملون الأعلام الخضراء فى اللون الأبيض المميز للنادى المصرى.

وانطلق ترحال جماهير النادى المصرى من أماكن تجمع الجماهير فى محافظة بورسعيد إلى محافظة الإسكندرية والتوجه إلى استاد برج العرب لمؤازرة الفريق والصعود إلى نهائى كأس مصر.

الجماهير بالمغدية



الجماهير بشوارع بورسعيد



الجماهير تتوجه الإسكندرية



بالاعلام الجماهير ببورسعيد



بعض الجماهير



جماهير المصري بالمغدية



جماهير النادي المصري



جمهور المصري