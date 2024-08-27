اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:39 م
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اعتماد نتيجة الدور التانى للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالشرقية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 12:44 م
اعتماد نتيجة الدور التانى للشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالشرقية الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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اعتمد الدكتور السيد أحمد الجنيدى رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2023/2024 لمعاهد المنطقة ، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99% بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 98% .

وقدم "الجنيدى"، التهنئة لجميع الناجحين من التلاميذ والطلاب وذويهم مطالباً الناجحين ببذل مزيد من الجهد، كما وجه الشكر لجميع المعنيين بالشهاتين الابتدائية والإعدادية وعلى الأخص رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية، مؤكدا أن ارتفاع نسب نجاح الطلاب هذا العام يعد مؤشراً جيداً يعكس جهود منطقة الشرقية الأزهرية وسعيها الدائم لتحقيق أفضل النتائج على الأصعدة كافة.







الشرقية

نتيجة الاعداديه الدور الثاني

نتيجة الاعداديه الأزهرية

اخبار الشرقية




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