استمرار فعاليات الجلسات وورش العمل للمؤتمر الوطني للشباب

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسات وورش عمل المؤتمر الوطني للشباب بمركز ومدينة بئر العبد، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر الشباب الذي سيتم عقده في قاعة مؤتمرات جامعة سيناء.

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن الشباب تبادلوا الحوار الفعال وعرض لكافة المشكلات الموجودة داخل المدن والمناقشة في آليات حلولها وذلك في إطار الاهتمام بجعل الشباب شركاء في كافة القضايا المجتمعية لأنهم المستقبل الذي يبني به الوطن.

جدير بالذكر أنه شارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب مركز ومدينة بئر العبد ، يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب المراكز، والكيانات و الجامعات والرياضيين، والمثقفين والأحزاب والمجتمع المدني.

