استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة

غزة (أ ش أ)

استُشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف للاحتلال الإسرائيلى استهدف دير البلح والبريج وخان يونس وحى الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحية فلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة أبوعريف بدير البلح وسط القطاع.

وأوضحت المصادر، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا جراء غارة جوية للاحتلال على منزل في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن أبا وأبنه استُشهدا جراء قصف منزلهما في مخيم البريج، بينما استُشهد مواطن وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال منطقة الأبرار شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة إلى 40 ألفا و476 شهيدا، و93 ألفا و647 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.