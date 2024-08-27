ابعد عن القهوة.. ابدأ يومك بهذه الأعشاب البدلية للكافيين

كتبت فاطمة ياسر



كل شخص لديه طقوس صباحية يتبعها، سواء كانت الاستيقاظ والذهاب إلى الشرفة لجلسة تأمل أو ارتداء حذاء المشي والخروج للتنزه في الطبيعة، أو تناول القهوة أو الشاي، ووفقا لموقع hindustantimes. سنتعرف على أبرز المشروبات البديلة عن الكافيين وتساعدك في الحصول على يوم جيد وصحي.

وأكد التقرير أن تناول بعض الأعشاب الصباحية كبديل للكافيين، يمنحك يوم جيد ومنعش وصحي.

وقدم التقرير أنواعا من شاي الأعشاب التي يجب أن ندرجها في روتيننا الصباحي اليومي، ومنها:

شاي البابونج:

يُعرف هذا الشاي العشبي بتأثيراته المهدئة على الجسم. كما أنه يساعد في تحسين جودة النوم وتعزيز الإيقاع اليومي للجسم. كما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

شاي النعناع:

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان والمضادة للبكتيريا والفيروسات، يعد شاي النعناع من أفضل الطرق لبدء الصباح. وهو معروف بدعم صحة الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

شاي الزنجبيل:

شاي الزنجبيل هو علاج معروف للغثيان وقرحة المعدة وعسر الهضم وآلام الدورة الشهرية، وهو غني بمضادات الأكسدة ويساعدنا على بدء يومنا بصحة جيدة.

شاي الكركديه:

يتمتع شاي الكركديه بلون ونكهة فريدة، وهو معروف بقدرته على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وضغط الدم بشكل كبير.

شاي الليمون:

يتمتع شاي بلسم الليمون بنكهة الليمون الخفيفة التي تمنح الجسم نضارة. ومن المعروف أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي ويخفف أعراض الاكتئاب والقلق.

