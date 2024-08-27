إنجاز عالمي لطلاب هندسة منوف.. حصدوا المركزين الأول والثالث في مسابقة بالهند

المنوفية - محمد فتحى

حققت كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الجامعة، حيث تمكن طلابها من الفوز بالمركزين الأول والثالث عالميًا في مسابقة Robocon IDC24 التي أقيمت في الهند، بمشاركة فرق من 10 دول رائدة في مجالات التكنولوجيا والهندسة.

خالد سلامة، أحد الطلاب المشاركين في المسابقة، أوضح أن مسابقة IDC Robocon تُعقد سنوياً منذ عام 1990، بهدف تعزيز الإبداع والتكنولوجيا بين المهندسين الشباب، وتشارك في المسابقة فرق طلابية من جامعات مختلفة حول العالم لتصميم وبناء روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد، مع التركيز على التعاون بين الطلاب والأساتذة.

المسابقة التى استمرت لمدة 12 يومًا هذا العام حملت عنوان "مملكة جوز الهند"، وتركزت التحديات حول تصميم روبوتات لجمع وحصاد ثمار جوز الهند بطريقة آمنة وفعالة.

شارك فريق كلية الهندسة الإلكترونية في جامعة المنوفية، والذي يتكون من أربعة طلاب بإشراف عميد الكلية الدكتور أيمن السيد أحمد عميرة، وتمكن الفريق من تحقيق المركز الأول عالمياً بفضل أداء الطالب محمد أحمد سلامة، بينما حقق خالد عبدالحميد رشاد سلامة المركز الثالث وجائزة أفضل تصميم.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التميز العلمي والابتكاري لطلاب كلية الهندسة الإلكترونية، مؤكداً دعمه الكامل للطلاب المبدعين والمتميزين، وأوضح أن المسابقة تهدف إلى إيجاد حلول لمشاكل حياتية باستخدام تكنولوجيا الروبوتات، مشيراً إلى أن موضوع هذا العام كان حصاد جوز الهند في بيئة تحاكي الواقع الافتراضي.

الجامعة تسعى باستمرار إلى تعزيز قدرات طلابها ومساعدتهم على تحقيق النجاح في المحافل الدولية، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. وقد وعد رئيس الجامعة بتكريم الفريق الفائز على هذا الإنجاز الكبير.



أثناء إستلام الجائزة



أثناء المشاركة فى المسابقة



الطلاب أثناء المشاركة فى المسابقة



الفريق أثناء إستلام الجائزة