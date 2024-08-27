إعلان نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بإشراف الدكتور عبد الناصر شهاوى نتائج امتحانات الدور الثانى لمعاهد الشهادة الابتدائية والإعدادية، وبلغت نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للشهادة الابتدائية 94,33%، وبالشهادة الإعدادية بلغت نسبة نجاح الدور الثانى 92.41%، بينما بلغت نسبة نجاح نتيجة الدورين معًا بالشهادة الابتدائية 99.19%، وبالشهادة الإعدادية 98.50%.

وجه الدكتور شهاوى الشكر والتقدير لرؤساء ومساعدى أعمال لجنة النظام والمراقبة وأعضاء الشهادتين الابتدائية والإعدادية برئاسة كلًّ من عبد المنعم جاد الله، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وأحمد سعد شلبى، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وخزعل يوسف، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، والسعيد جلال، مساعد رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وذلك على الاجتهاد والتركيز والتفانى فى أداء مهامهم.

وجاء هذا عقب اطلاع رئيس المنطقة على إحصائيات ونتائج الدور الثانى للشهادتين من واقع سجلات الكنترولين، بمقر مكتبه، اليوم الثلاثاء وبحضور على المغازى، مدير الامتحانات، حيث أثنى الشهاوى على إعداد وتجهيز النتيجة بالشكل اللائق.

كما وجه رئيس المنطقة شكره لإدارة الامتحانات، والتعليم الابتدائى، وأعضاء المطبعة السرية، وكل من أتقن وأسهم فى إنجاز أعمال امتحانات الدور الثانى للشهادتين على مستوى معاهد وإدارات المنطقة، حتى خروجها بالشكل المُشرف.